POLIȚIȘTII BOTOȘĂNENI, ACȚIUNE DE PREVENIRE ÎN CADRUL ZILEI EUROPENE «FĂRĂ PERSOANE DECEDATE PE ȘOSELE»”

În ziua de 18 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești au organizat o acțiune ce a avut ca scop creșterea gradului de disciplină rutieră, prevenirea și combaterea consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive de către conducătorii auto.

Pe parcursul activității, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești, împreună cu polițiștii rutieri și cei din cadrul Poliției Municipiului Botoșani și Dorohoi, Poliției Orașului Săveni și Darabani, au fost prezenți în principalele zone cu risc rutier, respectiv în zona orașului Ștefănești, unde au fost înregistrate evenimente rutiere grave, prilej cu care au fost desfășurate acțiuni de informare și prevenire și au fost oferite recomandări, conducătorilor auto, pentru adoptarea unui comportament responsabil.

De asemenea, s-a acționat și pentru depistarea celor care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic, fiind aplicate 67 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 100.000 lei, cele mai multe dintre acestea fiind pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

De asemenea, polițiștii au reținut 30 permise de conducere și retras un certificat de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii botoșăneni urmărind permanent reducerea riscului rutier și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în comunitate.