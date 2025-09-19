Polițiștii au identificat un tractor încărcat cu porumb furat

La data de 18 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au oprit pentru control, în localitatea Negreni, un tractor ce avea asamblat o remorcă, fără a avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare, condus de un bărbat, de 49 de ani, din comuna Știubieni. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule iar atât tractorul, cât și remorca respectivă nu sunt înmatriculate sau înregistrate. Totodată, bărbatul împreună cu alte patru persoane ar fi recoltat porumbul de pe suprafața de teren proprie și ar fi sustras porumbul situat pe terenul învecinat, ce aparține unei societăți, cantitatea totală de porumb recoltată fiind de circa 5.000 kg. Mai mult decât atât, conducătorul ansamblului emana halenă alcoolică, context în care a fost testat cu aparatul etilometru din dotare, rezultând o concentrație de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea continuării cercetărilor, s-a procedat la indisponibilizarea tractorului și remorcii folosite la comiterea faptelor, precum și a cantității de porumb. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de furt, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.