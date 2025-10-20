Polițiștii au identificat un tractor ce nu avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare

La data de 18 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 9 Vlăsinești au oprit pentru control, în comuna Vorniceni, un tractor ce avea asamblat o remorcă, fără a avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare, condus de un bărbat, de 57 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a stabilit faptul că remorca respectivă nu este înmatriculată sau înregistrată, iar plăcuțele cu numele de înmatriculare pentru tractor, deși erau valabile, nu au fost montate de conducătorul auto, pe motiv că sunt deteriorate.

Mai mult decât atât, conducătorul ansamblului a fost sancționat contravențional pentru mai multe abateri la regimul rutier, printre care și lipsa asigurării și a inspecției tehnice periodice, fiindu-i retras certificatul de înmatriculare.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.