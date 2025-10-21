Polițiști din cadrul IPJ Botoșani au refuzat mita oferită de un conducător auto și au sesizat fapta la Call-center anticorupție 0800.806.806

La data de 21.10.2025, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați, prin sistemul telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806, de către polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Secția 5 Poliție Mihăileni, despre faptul că, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic un conducător auto care nu deținea o poliță de asigurare obligatorie valabilă.

Pentru ca polițiștii să nu dispună măsurile legale care se impuneau, persoana în cauză a oferit acestora suma de 300 de lei, propunere refuzată categoric de către aceștia.

Momentul a fost surprins de dispozitivul body-cam din dotarea unuia dintre agenți.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea măsurilor legale ce se impun.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE