POLIȚIȘTI AVANSAȚI ÎNAINTE DE TERMEN CU OCAZIA ZILEI NATIONALE A ROMÂNIEI

În contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României, la data de 2 decembrie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, în cadrul unei ședințe festive, 21 de polițiști au fost avansați în gradul profesional următor, înainte de termen.

Această formă de recompensare reflectă recunoașterea dedicării, profesionalismului și rezultatelor obținute de polițiști în activitatea desfășurată în sprijinul comunității.

Cu această ocazie, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani le-a adresat felicitări tuturor celor avansați și le-a urat succes în parcursul profesional.