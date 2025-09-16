Poliția Locală Botoșani – în acțiune, constatând și sancționând faptele contravenționale

În intervalul 1 – 15 septembrie 2025, potrivit Legii nr. 155/2010 – Legea Poliției Locale, polițiștii locali ce desfășoară activități specifice domeniilor protecția mediului, activitate comercială și disciplina în construcții au întreprins activități de prevenire și constatare a faptelor de natură contravențională conform competențelor. Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii locali au constatat 34 de fapte contravenționale și au aplicat sancțiuni în funcție de gravitatea acestora, din care 26 de sancțiuni cu amendă, cuantumul total al amenzilor fiind de 36.700 lei.

În domeniul Protecției Mediului, polițiștii locali au desfășurat activități pentru descurajarea fenomenului abandonării deșeurilor menajere, rezultate din construcții, pe domeniul public, fiind monitorizate zonele: str. Primăverii, str. Octav Onicescu, str. Pacea. La platforma pentru colectarea deșeurilor de pe str. Pacea nr. 57, pe durata monitorizării, au fost surprinse trei persoane care aruncau saci cu deșeuri rezultate din construcții/lucrări de amenajare a locuințelor. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 – privind regimul deşeurilor, întrucât deșeurile au fost ridicate, a fost dispusă sancționarea cu avertisment. Potrivit prevederilor actului normativ, constituie contravenție, aruncarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop, este interzisă și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei pentru persoane fizice.

De asemenea, având în vedere petițiile adresate instituției, polițiștii locali au intervenit pe Aleea Slt. Ioan Frunzetti nr. 5 și pe str. Cornișa nr. 8, constatând că proprietarii au depozitat diverse deșeuri în locuințe, nu le-au igienizat, transformându-le în surse de disconfort pentru vecini prin mizerie, miros, prezența gândacilor, etc. Ținând cont de cele constatate, polițiștii locali au dispus sancționarea contravențională a proprietarilor cu amendă în valoare de 1.000 lei pentru fiecare și au stabilit termene pentru igienizarea locuințelor. De asemenea, proprietarii unor terenuri situate pe str. Vulturului, Bradului și str. Pacea au fost sancționați pentru că nu au asigurat curățarea vegetației dezvoltate și întreținerea corespunzătoare a proprietăților.

Conform art. 4 alin. 1 lit. b din H.C.L. nr. 44/2025 – Regulament pentru stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea, înfrumusețarea și păstrarea ordinii și curățeniei în Municipiului Botoșani, cetățenii au obligația de a asigura curățenia și igiena imobilelor și incintelor deținute în proprietate sau folosință, sub orice formă, inclusiv prin desfășurarea activităților de curățare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, conform normelor în vigoare.

În piețele agroalimentare, polițiștii locali au urmărit respectarea prevederilor Legii nr. 145/2014 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol și ale H.C.L. nr. 44/2025, acțiunile vizând punctual: deținerea atestatului de producător și a carnetului de comercializare de către producătorii agricoli, vânzarea produselor în zonele adiacente piețelor și ocuparea domeniului public cu diverse bunuri/produse. Astfel, pentru faptele constatate polițiștii

locali au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, din care 7 sancțiuni în cuantum de 8.500 lei pentru vânzarea strugurilor direct din autoutilitare. Conform art. 32 din H.C.L. nr. 44/2025 – Este interzisă staționarea autovehiculelor/remorcilor destinate transportului de mărfuri sau persoane în parcările publice cu plată amenajate în zona Pieței Centrale și a Pieței agroalimentare Viilor și vânzarea unor produse direct din acestea, fără a avea acordul Municipiului Botoșani, chiar dacă dețin tichet, abonament valabil sau au efectuat plata prin SMS sau aplicație de plată.

În domeniul Disciplinei în Construcții, polițiștii locali au desfăşurat acţiuni de control pe raza municipiului Botoşani, cu privire la lucrările de construcţii executate, intervenţii în carosabil şi refacerea acestuia.

Ca urmare a verificărilor efectuate inopinat sau pentru soluționarea unor petiții, polițiștii locali au dispus aplicarea a 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 16.000 lei conform prevederilor Legii nr. 50/1991 și au încheiat note de control pentru lucrări de construire realizate pe șapte amplasamente pentru care a intervenit prescrierea dreptului de a constata și aplica sancțiuni contravenționale, înscrisul fiind necesar proprietarilor în vederea intrării în legalitate.

Acțiunile preventive desfășurate de structurile Poliției Locale a Municipiului Botoșani au caracter permanent și vizează respectarea normelor de protecția mediului, desfășurarea unui comerț civilizat în piețe și respectarea normelor privind disciplina în construcții