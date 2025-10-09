Poliția Locală Botoșani – în acțiune

Comunicat de presă

În data 07.10.2025, în conformitate cu atribuțiile reglementate de Legea nr. 155/2010 –legea poliției locale, în vederea asigurării unui climat social civilizat în zona Centrului Istoric, polițiștii locali au desfășurat activități specifice ce au vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

Pe durata activității polițiștii locali au constatat săvârșirea a 11 fapte contravenționale de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice și au aplicat sancțiuni cu amendă în cuantum total de 8500 lei.

Cinci persoane care practicau jocuri de noroc-sancționați

Astfel, în jurul orei 17.55, în fața imobilului de pe str. Poștei nr. 9, polițiștii locali au surprins un grup de 5 persoane care practicau jocuri de noroc. Având în vedere cele constatate organizarea și participarea la jocuri de noroc – altele decât cele autorizate potrivit legii, polițiștii locali au procedat la legitimarea tinerilor și sancționarea lor cu amendă conform dispozițiilor art. 2 pct. 5 din Legea nr. 61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Scandalagii- amendați pentru tulburarea liniștii publice

În jurul orei 18:25, patrula pedestră repartizată în zona Centru Istoric, pe str. 1 Decembrie 1918 nr.52, a constatat că un grup format din patru persoane se manifesta gălăgios, tulburând liniștea publică, totodată la apropierea de aceștia, polițiștii locali au observat că se consumau și băuturi alcoolice. Pentru faptele săvârșite cele patru persoane au fost sancționate cu amendă atât pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, cât și pentru tulburarea liniștii publice, potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 23 și pct. 25 din Legea nr. 61/1991.

Trei persoane fără adăpost au refuzat să se adăpostească la Centrul de Noapte

În contextul fenomenelor meteo, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. d din Legea nr. 155/2010, polițiștii locali au desfășurat și activități pentru identificarea persoanelor fără adăpost. Astfel, în dreptul unui imobil din str. Grivița și în Centrul Istoric au fost identificate trei persoane fără adăpost, polițiștii locali informându-le cu privire la posibilitatea de a se adăposti la Centrul de Noapte, însă aceștia au refuzat sprijinul echipajului și deplasarea la Centru.