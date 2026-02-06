Poliția Locală Botoșani –comunicat de presă

Controale în Piața Centrală

În data de 5 februarie 2026, în conformitate cu atribuțiile reglementate de Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale, polițiștii locali au desfășurat activități specifice în Piața Centrală pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță, desfășurarea unui comerț civilizat și respectarea prevederilor legale ce revin în competența instituției. Pe durata activității au fost legitimate 61 de persoane și aplicate 47 de sancțiuni contravenționale din care 25 cu amendă în cuantum total de 4035 lei și 22 sancțiuni cu avertisment pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 145/2014, O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1391/2006, Legea nr. 61/1991 și ale unor acte normative aprobate la nivel local, care reglementează circulația rutieră, comercializarea produselor în incinta piețelor și menținerea curățeniei pe domeniul public. În incinta pieței au fost identificați opt comercianți care nu aveau afișat prețul pentru produsele expuse la vânzare și o situație în care nu s-a făcut dovada deținerii verificării metrologice a cântarului, motiv pentru care au fost sancționați potrivit dispozițiilor Legii nr. 145/2014 și H.C.L. nr. 138/2020, cuantumul amenzilor fiind de 1200 lei. Pe pietonalul Transilvaniei, pe trotuarele adiacente pieței și în parcările cu plată, zone neautorizate pentru comercializarea produselor, au fost identificate mai multe persoane care aveau expuse produse la vânzare direct pe trotuar/pavaj, fiind dispusă sancționarea acestora pentru încălcarea prevederilor H.C.L. nr. 44/2025 și ale H.C.L. nr. 138/2020, majoritatea sancțiunilor aplicate fiind cu avertisment.

Sancțiuni pentru autoturismele parcate în zone interzise

Pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1391/2006 și anume

situații în care autoturismele fie erau parcate în raza de acțiune a indicatorului rutier cu semnificația ,,Oprirea interzisă”, fie prin modul în care erau parcate stânjenea circulația, au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 2835 lei și aplicate 56 de puncte penalizare.

Recomandări pentru prevenirea furturilor

Totodată, poliția locală desfășoară o activitate de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la fenomenul furturilor în zonele aglomerate “Vigilența face diferența!”. Astfel, cetățenilor le-au fost exemplificate diverse situații referitoare la ușurința cu care pot deveni victimele faptelor de furt din buzunare, genți sau bagaje, comise în zone aglomerate din piețe, stații de transport local, mijloacele de transport public, etc.. Pe durata acțiunii, au fost transmise recomandări destinate prevenirii furturilor, pentru responsabilizarea persoanelor și combatere a acestui tip de fapte, care sunt de cele mai multe ori spontane, profitându-se de lipsa de atenție sau vulnerabilitatea victimelor.

Poliția Locală a Municipiului Botoșani reamintește cetățenilor că trebuie să manifeste o atenție sporită la gestionarea bunurilor de valoare în locurile aglomerate ( piețe, autobuze, manifestări diverse etc.), pentru a evita situațiile în care pot deveni victime ale infractorilor. Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă, recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale care intră în sfera de competență a Poliției locale.