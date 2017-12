Plata pensiilor și indemnizațiilor prevăzute de legile speciale va fi făcută în avans în luna decembrie 2017

Casa Nationala de Pensii Publice si casele teritoriale de pensii au luat toate masurile pentru a asigura plata in avans a drepturilor banesti ce revin pensionarilor si beneficiarilor de legi speciale incepand cu data de 12 decembrie 2017. Compania Nationala Posta Romana si-a manifestat disponibilitatea de a plati toate pensiile si indemnizatiile pana la Sarbatorile de Craciun. Pensionarii botosaneni vor intra astfel in posesia drepturilor banesti, cu cateva zile in avans, incepand cu data de 12 decembrie si pana in datade 22 decembrie. Drepturile restante vor fi achitate in perioada 19 – 22 decembrie. Pentru pensionarii care nu vor fi gasiti la domiciliu se vor emite avize postale pentru ca beneficiarii sa-si poata ridica pensile de la ghiseele postale, pana la data de 28 decembrie, in zilele in care unitatile postale vor fi deschise. Pentru beneficiarii care au optat pentru plata in conturi bancare, virarea drepturilor de pensie se face, conform conventiilor incheiate de catre CNPP cu unitatile bancare, astfel incat in dupa-amiaza zilei de 13 decembrie, conturile sa fie alimentate.

“Asigur toate categoriile de pensionari din judetul Botosani ca in luna decembrie atat pensiile cat si celelalte drepturi prevazute de legi speciale, inclusiv drepturile veteranilor si vaduvelor de veteran de razboi, care se achita de regula odata cu pensiile, vor fi platite in avans, asa incat toti pensionarii sa poata intampina cum se cuvine Sarbatorile de Craciun si Anul Nou. In aceasta perioada se fac toate eforturile privind emiterea documentelor si stabilirea procedurilor de lucru pentru ca decalarea in avans a platii pensiilor din sistemul public de pensii si a altor drepturi prevazute de legi cu caracter special sa poata fi facuta iar banii sa ajunga in timp util la toti beneficiarii. Profit de aceasta ocazie si le transmit tuturor pensionarilor din judetul Botosani sanatate, ganduri bune si Sarbatori fericite”, declara directorul executiv al CJP Botosani, Cristina Elena ANTON.

Compartiment Comunicare CJP Botosani