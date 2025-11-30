Plasați sub control judiciar pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 27 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flămânzi au oprit pentru control, pe drumul județean DJ 282B, în afara localității Prăjeni, un autoturism condus de bărbat de 57 de ani, din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că autorizația de circulație provizorie era expirată, iar autovehiculul nu avea poliță de asigurare obligatorie. Mai mult decât atât, conducătorul auto se afla sub influența alcoolului, aparatul etilotest indicând o valoare de 1, 02 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Bărbatul a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au oprit pentru control pe drumul județean DJ 282, în localitatea Trușești, un autoturism condus de un tânăr, de 37 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost transportat la spital în vederea recoltării mostrelor biologice, refuzând prelevarea. În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar numerele de înmatriculare provizorii sunt expirate din luna ianuarie a.c. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat. La data de 28 noiembrie 2025, tânărul a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.