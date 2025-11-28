Plasat sub control judiciar pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 26 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săveni au oprit pentru control pe drumul județean DJ 292, în orașul Săveni, un autoturism condus de un bărbat, de 49 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Bărbatul a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, față de acesta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, perioadă în care are de respectat mai multe obligații.