Planul Roșu de Intervenție- declanșat după un accident între un autocar și un autoturism între localitățile Santa Mare și Dămideni

Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat la nivelul județului Botoșani, în această dimineață, după ce pe DN 24 C, între localitățile Santa Mare și Dămideni a avut loc un accident între un autocar și un autoturism. Din primele informații, sunt implicate, în total, 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.