Planul Roșu de Intervenție- declanșat după un accident între un autocar și un autoturism între localitățile Santa Mare și Dămideni

Planul Roșu de Intervenție a fost declanșat la nivelul județului Botoșani, în această dimineață, după ce pe DN 24 C, între localitățile Santa Mare și Dămideni a avut loc un accident între un autocar și un autoturism. Din primele informații, sunt implicate, în total, 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.
Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul Botoșani fost activat Planul Roșu de Intervenție.
La fața locului, la acest moment, au fost alocate o autospecială de stingere, una de descarcerare, patru echipaje SMURD din care și ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD, o autospeciala de transport personal și victime multiple și patru ambulanțe SAJ.
Misiunea este in dinamică.
ISU BOTOȘANI