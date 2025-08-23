sâmbătă 23 august, 2025
Pisică salvată de pompieri de la nouă metri înălțime

Vineri seară, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit pentru salvarea unei pisici dintr-un copac la o înălțime de aproximativ nouă metri. Acțiunea a avut loc pe aleea Constantin Gane din municipiul Botoșani.

Chiar stăpânul a fost cel care a apelat la ajutorul pompierilor. El le-a spus că felina a mai ieșit din casa, dar nu a urcat niciodată în copacii din apropierea blocului. Folosind o scară, unul dintre pompieri a urcat până aproape de vârful copacului și a reușit să coboare pisica în siguranță. Aceasta a fost predată înapoi stăpânului ei.

În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate.

