Piața de producători locali „De aici, de aproape. Din Moldova” se deschide la Carrefour Botoșani

Botoșani, 19 noiembrie 2025 – Piața de producători locali „De aici, de aproape. Din Moldova” ajunge în Botoșani, în cadrul proiectului lansat de Grupul Agrointeligența, în parteneriat cu Carrefour România și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anul acesta. Timp de 3 zile, între 19-21 noiembrie, hipermarketului Carrefour Botoșani (Bd. Eminescu, nr 6) găzduiește 17 producători români din regiune.

Cea de-a patra ediție a Pieței de producători locali ajunge acum la Botoșani, după succesul înregistrat anterior în Târgu Mureș, Craiova și Constanța. Acesta face parte dintr-o serie de evenimente care aduc producătorii locali mai aproape de clienți, oferindu-le produse proaspete chiar în incinta hipermarketului.

La deschiderea târgului au fost alături de vizitatori și reprezentanți ai autorităților locale: Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, Alexandru Bociu, președintele Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), precum și Gilles Ballot, CEO-ul Carrefour România.

„De 24 de ani, Carrefour este prezent în România, construind mai mult decât o rețea de magazine: un ecosistem care sprijină producătorii locali și le oferă clienților acces la produse proaspete din diverse regiuni. Prin această inițiativă, continuăm să susținem micii producători din județul Moldova, oferindu-le o platformă reală de dezvoltare și aducând produsele mai aproape de consumatori. Impactul activității noastre se vede și în cifre: în 2024, contribuția Carrefour România la bugetul de stat a fost de aproape 1 miliard de lei, o confirmare a angajamentului nostru continuu față de comunitățile locale și economia țării”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour.

În perioada 19-21 noiembrie, producătorii din rețeaua Agrointeligența și partenerii Carrefour oferă publicului o gamă variată de produse: lactate, ouă bio și cașcaval de Săveni, alături de preparate din carne și pește, proaspăt, afumat sau conservat. De asemenea, publicul are ocazia să descopere alimente locale precum pâine, mere, verdețuri, ciuperci, precum și produse din lavandă.

Preparate deosebite din Moldova, care așteaptă să fie descoperite

Agricultorii din Moldova își prezintă bunătățile cu aceeași grijă care îi definesc, iar cei prezenți sunt invitați să exploreze o gamă diversă de produse locale. Five Continents, Dorolact și Lacto Solomonescu oferă o varietate de produse lactate, care satisface toate gusturile.

Pasionații de pește vor regăsi la Moldfish și Piscicola Botoșani pește proaspăt, afumat sau conservat, iar ouăle bio de la Ferma 7 Dubina aduc un plus de proteine în alimentație.

„Ne bucurăm în mod deosebit de colaborarea pe care o avem cu Carrefour, chiar de la deschiderea primului magazin în România. Produsele noastre lactate din gama Five Continents sunt prezente pe rafturile magazinelor Carrefour, oferind clienților o varietate mare de sortimente de înaltă calitate, precum cașcaval, telemea și o varietate de produse proaspete, atent selecționate pentru a satisface gusturile diverse ale clienților noștri. Toate acestea vin în completarea ofertei de pe rafturile Carrefour și contribuie la aprecierea de care acest brand se bucură în rândul cumpărătorilor”, a declarat Hani Khalil, Director general FIVE CONTINENTS TRADING COMPANY 1993 SRL.

Iubitorii de panificație pot gusta pâinea rumenă și produsele de brutărie de la Agropan și MOPAN, în timp ce merele aromate de la furnizorul Ailincai Gavril și verdețurile de sezon de la Vlădeanu Alexandru aduc un strop de prospețime. Ciupercile alese de la Natur Champ și produsele din lavandă de la Acatrinei Marius Petru completează oferta.

Cei care apreciază preparatele din carne vor găsi sortimente variate la SAMCOM, INVICTA Grup Est și Balky Com, iar cașcavalul de Săveni de la Viofanny Lact Prodcom se remarcă prin gustul său distinct. MARSAT completează oferta cu mălai fin, obținut din porumb cultivat local, perfect pentru preparatele gătite acasă.