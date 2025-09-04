Peste 8 m.c. de material lemnos confiscat de către polițiști și autoutilitară indisponibilizată

La data de 3 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au oprit pentru control, pe drumul public, din localitatea Bucecea, o autoutilitară ce avea asamblată o remorcă, condusă de către un bărbat, de 60 ani, din comuna Mihai Eminescu, care transporta material lemnos. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta transporta o cantitate mai mare decât cea înscrisă pe avizul de însoțire, respectiv de peste opt metri cubi de material lemnos.

Polițiștii au dispus indisponibilizarea autoutilitarei, iar materialul lemnos care nu se regăsea pe documente, a fost supus confiscării. Cercetările sunt continuate într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „transportul cu orice mijloace de transport a materialelor lemnoase neînsoțite de avizul de însoțire al materialelor lemnoase sau fără proveniență legală”.