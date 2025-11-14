vineri 14 noiembrie, 2025
Peste 50 de kilograme de articole pirotehnice confiscate de polițiști

La data de 13 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de comercializare și deținere a articolelor pirotehnice interzise de lege.

Astfel, în cadrul activităților desfășurate a fost oprit în trafic un autoturism condus de un tânăr de 34 de ani, din municipiul Botoșani. În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului au fost identificate mai multe cutii ce conțineau peste 50 de kilograme de articole pirotehnice interzise deținerii. Atât conducătorul auto, cât și pasagerul, un alt tânăr de 30 de ani, nu dețin carnet de pirotehnician și nu sunt autorizați, conform legii, să deţină, să comercializeze şi să folosească obiecte pirotehnice.  Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor sub aspectul comiterii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

 

