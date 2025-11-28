Peste 50 de kg de articole pirotehnice confiscate de polițiști

La data de 27 de noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au organizat o acțiune pentru depistarea unei persoane despre care existau informații care ar deține articole pirotehnice, fără a avea acest drept. Astfel, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Botoșani a fost oprit în trafic, un autoturism condus de un bărbat, de 35 de ani, din comuna Trușești. În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului au fost identificate peste 50 de kg de articole pirotehnice, din categoria F3, interzise la deținere. Bărbatul nu deținea carnet de pirotehnician și nici nu era autorizat să deţină, să comercializeze şi să folosească obiecte pirotehnice. Articolele pirotehnice au fost confiscate, totodată, fiind demarate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.