Peste 400 de polițiști, împreună cu reprezentanți ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, la datorie în această minivacanță

În contextul minivacanței prilejuite de Ziua Națională a României și sărbătoarea Sfântului Andrei, toate structurile cu rol în asigurarea ordinii și siguranței publice din județul Botoșani sunt pregătite și acționează în sistem integrat. Polițiștii, jandarmii, pompierii și polițiștii de frontieră sunt mobilizați cu efective suplimentare, astfel încât cetățenii să se bucure de aceste zile în liniște și în deplină siguranță.

Măsuri dispuse de Poliția Română

Începând de vineri, 28 noiembrie, și până duminică, la nivelul județului vor acționa peste 400 de polițiști, împreună cu reprezentanți ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Aceștia își vor concentra eforturile pe acțiuni de prevenire a faptelor antisociale și sunt pregătiți să intervină în sprijinul cetățenilor, dacă situația o impune.

Apel către cetățeni:

- să respecte regulile de conviețuire socială

- să respecte drepturile și libertățile celorlalți

- să urmeze indicațiile forțelor de ordine

Prezența unui număr mai mare de polițiști în anumite zone nu trebuie să genereze îngrijorare. Aceste acțiuni sunt planificate și au ca scop creșterea gradului de siguranță a comunității.

Dacă sunteți victima vreunei infracțiuni sau asistați la comiterea unei astfel de fapte, apelați 112 sau adresați-vă celui mai apropiat polițist.

Măsuri dispuse de Jandarmeria Română

În perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani a suplimentat efectivele angrenate în misiunile de menținere a ordinii și siguranței publice, precum și la manifestările cu participare numeroasă, prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României, în cooperare cu poliția, poliția locală și pompierii.

La Ziua Națională, jandarmii, împreună cu partenerii instituționali, vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică și vor participa cu forțe și mijloace la manifestările comemorative organizate în municipiile Botoșani și Dorohoi, precum și în orașul Darabani.

Jandarmii vor acționa zilnic pentru prevenirea faptelor antisociale, independent sau în cooperare cu poliția, și vor interveni la apelurile făcute prin 112. Structurile de pază și protecție instituțională vor intensifica supravegherea obiectivelor din competență și a zonelor din apropierea acestora.

Recomandări:

- să respecte măsurile stabilite de organizatori

- să urmeze indicațiile forțelor de ordine

- să acorde atenție minorilor și bunurilor personale

- să solicite sprijin în cel mai scurt timp, atunci când situația o impune

Măsuri dispuse la frontieră în minivacanță

La nivelul structurilor Poliției de Frontieră din județul Botoșani au fost dispuse măsuri suplimentare pentru a se asigura un control fluent, operativ şi eficient în toate punctele deschise traficului internaţional și pentru a se întări dispozitivul de supraveghere al frontierei de stat.

Zilnic, aproximativ 350 de polițiști de frontieră vor asigura un control eficient şi operativ în punctele de frontieră și, totodată, vor desfășura misiuni specifice în zona de competență.

Vă reamintim că la frontiera externă controlul documentelor este obligatoriu. Este necesar pașaportul sau cartea de identitate valabilă, iar copiii trebuie să aibă propriul document. Dacă minorii nu sunt însoțiți de ambii părinți este nevoie de acordul notarial.

Pentru evitarea aglomerației în punctele de trecere, recomandăm consultarea aplicației Trafic on-line, disponibilă pe pagina de internet a instituției, în care sunt actualizați permanent timpii de așteptare.

Pe raza județului Botoșani sunt deschise traficului internațional trei puncte de trecere a frontierei:

- PTF Stânca – Republica Moldova

- PTF Rădăuți Prut – Republica Moldova

- PTF Racovăț – Ucraina

Verificați actele înainte de a pleca la drum!

Măsuri dispuse de ISU Botoșani

În minivacanța prilejuită de Ziua Națională și sărbătoarea Sfântului Andrei, pompierii botoșăneni vor fi la datorie, pregătiți să intervină pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor aflate în pericol și acordarea primului ajutor.

Având în vedere utilizarea intensă a sistemelor de încălzire în această perioadă, reamintim cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor în locuințe. Cele mai frecvente cauze rămân:

- coșurile de fum necurățate de funingine, deteriorate sau neprotejate termic

- instalațiile electrice defecte sau improvizate

- mijloacele de încălzire nesupravegheate

ISU Botoșani recomandă:

- verificarea și curățarea coșurilor de fum

- utilizarea sobelor în condiții de siguranță

- verificarea instalațiilor electrice de către personal autorizat și evitarea improvizațiilor

- montarea detectoarelor de fum și gaze

Pentru informații utile privind comportamentul în situații de urgență, accesați fiipregatit.ro.

ISU Botoșani urează tuturor un 1 Decembrie în siguranță și îndeamnă la respectarea recomandărilor preventive, pentru a evita evenimentele nedorite.