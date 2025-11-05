Peste 400 de elevi botoșăneni au învățat de la pompieri cum să fie în siguranță!

În ultimele două zile, Detașamentul de Pompieri Botoșani a primit vizita elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 7 și Școala Specială „Sfântul Stelian” din municipiul Botoșani, în cadrul Programului Național „Săptămâna Verde”.
Copiii au descoperit cum arată o autospecială de intervenție, au urcat la bordul mașinilor de pompieri și au aflat direct de la salvatori cum se acționează în caz de incendiu sau alte situații de urgență.
Pompierii le-au explicat cum să recunoască pericolele și le-au oferit sfaturi esențiale pentru siguranță:
nu vă jucați cu focul sau la prize;
evitați copacii și cablurile electrice;
nu vă jucați lângă calea ferată.
Vreți să știți mai multe despre cum să fiți pregătiți în situații de urgență?
Intrați pe www.fiipregatit.ro sau descărcați aplicația DSU – disponibilă gratuit în App Store și Google Play.
ISU BOTOȘANI