Peste 400 de elevi botoșăneni au învățat de la pompieri cum să fie în siguranță!

În ultimele două zile, Detașamentul de Pompieri Botoșani a primit vizita elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 7 și Școala Specială „Sfântul Stelian” din municipiul Botoșani, în cadrul Programului Național „Săptămâna Verde”.

Copiii au descoperit cum arată o autospecială de intervenție, au urcat la bordul mașinilor de pompieri și au aflat direct de la salvatori cum se acționează în caz de incendiu sau alte situații de urgență.