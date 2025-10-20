Peste 40 de permise de conducere și certificate de înmatriculare reținute de polițiști în week-end

În week-end-ul care a trecut, polițiștii botoșăneni au organizat 12 acțiuni punctuale, pe raza întregului județ, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Totodată, s-a intervenit la 78 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112.

Astfel, în cadrul activităților desfășurate au fost aplicate 358 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 170.000 de lei și au fost reținute, în vederea suspendării dreptului de a conduce, 26 de permise de conducere și retrase 17 certificate de înmatriculare.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier, nerespectarea normelor de conviețuire socială și apelarea abuzivă sau nejustificată a numărului de urgență 112.