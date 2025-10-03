PESTE 300 DE ELEVI AU PARTICIPAT LA UN EVENIMENT ORGANIZAT DE CĂTRE POLIȚIȘTII DE SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ DE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NON VIOLENȚEI

Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, prin Biroul Siguranța Școlară, împreună cu Penitenciarul Botoșani și Serviciul de Probațiune Botoșani, continuă activitățile de informare și prevenire destinate elevilor de liceu.

Ziua Internațională a Nonviolenței, marcată în fiecare an la data de 02 octombrie, a constituit prilejul reluării activităților în anul școlar 2025-2026, de către cele trei instituții.

Conștientizarea elevilor din învățământul liceal cu privire la efectele și riscurile asociate adoptării unui comportament delincvent rămâne scopul principal al demersului preventiv.

În acest context, ieri – 02 octombrie, în cadrul unei activități – eveniment, desfășurată în municipiul Botoșani, factorii instituționali menționați au dezbătut cu elevii prezenți, aspecte legate de consecințele juridice, sociale și/sau psihoemoționale asociate comiterii de infracțiuni, noțiunea și limitele răspunderii penale în perioada minoratului, etc..

Un moment important în desfășurarea activităților rămâne interacțiunea cu persoane aflate în detenție, care participă la sesiunile de informare prin grija reprezentanților Penitenciarului Botoșani.

Evenimentul s-a desfășurat cu participarea a peste 300 de elevi (însoțiți de cadre didactice) ai mai multor unități de învățământ liceal din municipiu, cu precădere din clasele a IX a, fiind organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și al autorităților publice locale.