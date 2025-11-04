marți 4 noiembrie, 2025
Peste 260 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar au participat astăzi la exerciții de evacuare desfășurate în cadrul programului „Școala Altfel”

Peste 260 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar au participat astăzi la exerciții de evacuare desfășurate în cadrul programului „Școala Altfel”

Scopul activităților a fost verificarea modului de gestionare a unei situații de urgență provocate de incendiu și instruirea elevilor cu privire la măsurile de siguranță.

La semnalul de alarmă, elevii au părăsit sălile de clasă în ordine, sub îndrumarea profesorilor, și s-au adunat în locurile de evacuare stabilite. Pompierii de la Garda de Intervenție Trușești, alături de membrii SVSU Dângeni, au sprijinit desfășurarea exercițiilor și le-au explicat copiilor cum se intervine în caz de incendiu.

La final, cei mici au avut ocazia să exploreze o autospecială de intervenție, să probeze echipamentele de protecție și să afle mai multe despre munca pompierilor.

Sfaturi utile în caz de incendiu: anunțați imediat incidentul unui adult; Păstrați-vă calmul și evitați panica; urmați căile de evacuare marcate; nu vă întoarceți după obiecte personale; mergeți la locul de adunare și așteptați pompierii.

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus