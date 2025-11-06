Peste 200 de elevi din 20 de instituții de învățământ vor efectua stagii de practică în cadrul companiei Delgaz Grid

Compania susține învățământul dual și profesional prin parteneriate încheiate cu instituții cu profil tehnic din 15 județe, printre care și județul Botoșani ;

; Delgaz Grid asigură elevilor burse pe întreaga durată a cursurilor, iar la finalizarea acestora au posibilitatea de a se angaja în companie;

Parteneriatele vizează și mediul universitar din București, Suceava, Bacău și Târgu Mureș;

Delgaz Grid, compania de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale parte a grupului E.ON, a încheiat 23 de parteneriate cu instituții de învățământ tehnic dual și profesional pentru formarea viitorilor electricieni/tehnicieni și instalatori/sudori/operatori distribuție, pentru anul școlar 2025-2026.

În cadrul acestor parteneriate, peste 200 de elevi de la 20 de instituții de învățământ din județele Maramureș, Suceava, Alba, Arad, Cluj, Sibiu, Satu Mare, Bihor, Mureș, Harghita, Botoșani, Bacău, Iași, Vaslui și Neamț vor face practica în cadrul companiei Delgaz Grid. Elevii sunt îndrumați de tutori de practică și dobândesc pe perioada studiilor competențe tehnice specifice sectorului energetic.

Astfel, 108 elevi se pregătesc pentru meseriile de instalator (74), sudor (15) și operator distribuție (19) în domeniul gazelor naturale. Alți 95 de elevi sunt formați în domeniul distribuției energiei electrice pentru meseriile de electrician de joasă tensiune (76), tehnician instalații electrice (18) și electrician în construcții (1).

Pe lângă instruirea teoretică și practică susținută de specialiștii noștri, Delgaz Grid asigură și echipamentele individuale de protecție, precum și baza tehnică și materială necesară procesului de învățare. De asemenea, compania asigură elevilor și burse pe durata studiilor. După obținerea calificării pentru meseriile în care s-au pregătit, tinerii au posibilitatea de a se angaja în cadrul companiei.

Cei mai buni elevi au ocazia să își demonstreze abilitățile obținute pe parcursul anilor de studii în cadrul celor două concursuri profesionale organizate de Delgaz Grid: Olimpiada Tehnică și Trofeul Electricianului în cadrul cărora s-au organizat secțiuni dedicate tinerilor.

Parteneriatele Delgaz Grid vizează și mediul universitar, unul dintre acestea fiind cel încheiat cu Facultatea de Inginerie Electrică din București, dedicat stagiilor de practică. Astfel, studenții au ocazia să își dezvolte abilitățile într-un mediu real de lucru.

Delgaz Grid este membră a Consorțiului pentru învățământ dual „Performanță în formarea profesională prin parteneriatul cu mediul economic pentru dezvoltarea rutei complete de învățământ dual la USV”, coordonat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și a „Consorțiului regional pentru învățământ dual și dezvoltare durabilă Bacău”, inițiat de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. În cadrul acestor parteneriate, în perioada următoare vor fi organizate activități de practică cu studenții înscriși în învățământul dual, contribuind astfel la formarea lor profesională într-un mediu economic real și profesionist. Totodată, compania va adera la Consorțiul „Ergopolis – Consorțiul Regional pentru Învățământ Tehnic Dual”, coordonat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.