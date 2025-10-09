joi 9 octombrie, 2025
Peste 20 de ore de intervenție continuă în sprijinul constănțenilor afectați de inundații

Peste 20 de ore de intervenție continuă în sprijinul constănțenilor afectați de inundații

Pompierii botoșăneni au încheiat misiunea desfășurată în județul Constanța, unde au acționat neîntrerupt, alături de colegii lor constănțeni și de jandarmi, pentru a limita efectele inundațiilor.
Timp de peste 20 de ore, echipajul format din 10 subofițeri și un ofițer a intervenit în:
✔️ evacuarea apei din curți și beciuri;
✔️ salvarea unui autoturism blocat de apă;
✔️ construirea de diguri temporare cu saci de nisip;
✔️ protejarea locuințelor și căilor de acces în Năvodari.
Dotări: motopompe, barcă de salvare, camioane, microbuz, autospecială.
Această misiune a fost un exemplu de solidaritate, profesionalism și muncă în echipă.
 Mulțumim tuturor salvatorilor pentru dedicare și implicare!

 

Lasă un răspuns / comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicatăCâmpurile marcate sunt obligatorii *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Actualitatea Botoșăneană © Copyright 2014, Toate drepturile rezervate.
Navighează sus