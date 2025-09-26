Peste 100 de sancțiuni contravenționale pentru viteza excesivă, la Dorohoi

La data de 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi împreună cu subunitățile de profil și reprezentanți ai Registrului Auto Român au organizat o acțiune pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi prevenirea accidentelor rutiere pe raza municipiului Dorohoi, precum şi a comunelor arondate.

Activitățile s-au desfășurat în intervalul orar 07:00–13:00, prilej cu care au fost legitimate 270 de persoane și controlate 150 de autovehicule, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 182 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 80.000 de lei.

Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice, respectiv nerespectarea limitei legale de viteză.

Totodată, au fost reținute 6 permise de conducere și retrase 6 certificate de înmatriculare.