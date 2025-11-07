Pescari care desfășurau activități de pescuit recreativ și braconaj în aval de barajul Acumulării Stânca-Costești, sancționați contravențional

Pe principiul: unii întind plasele, iar alții le strâng, unii aruncă harpoanele, alții le ridică.

În urma acțiunilor de verificare și cooperare a instituțiilor: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Botoșani, Biroul Poliție Transporturi Navale Botoșani și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, s-a organizat o activitate de inspecție și control pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol, a pescuitului ilegal și a transportului ilegal de pește și de produse piscicole, conform Planului de Măsuri SIGURANȚA ȘI SECURITATEA PE APĂ 2025.

În data de 06.11.2025, intervalul orar 10.30-15.00, s-a constatat că în aval de barajul Acumulării Stânca-Costești din județul Botoșani, 11 pescari desfășurau activități de pescuit recreativ și/braconaj încălcănd prevederile Legii 176/2024 care reglementează protecţia, conservarea, administrarea şi exploatarea eficientă a resurselor acvatice vi din habitatele acvatice naturale pe teritoriul României; Pentru neconformitățile constatate s-au aplicat 9 sancțiuni contravenționale în cuantum de 11500 lei.

Pentru faptele ce constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 4 ani, respectiv: pescuitul cu japca și deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a setcilor, năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârşelor, vintirelor, precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial, s-au întocmit 2 dosare penale.

Uneltele de pescuit interzise, identificate, au fost ridicate în vederea confiscării de către reprezentanții Biroului de Poliție Transporturi Navale Botoșani. În cadrul cercetării penale, uneltele pe pescuit vor fi supuse unei expertize de examinare a uneltelor de pescuit, de către reprezentații Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.

În vederea îndeplinirii obiectivului: prevenirea și combaterea braconajului piscicol, a deținerii și folosirii uneltelor de pescuit interzise, precum și a valorificării fără documente legale a peștelui și a produselor piscicole, vom intesifica în zona de competență, activitățile de inspecție și control.