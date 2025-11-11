Persoane trimise în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită

La data de 06.11.2025 procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani a emis cinci rechizitorii şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită.

În toate cele cinci situații, reacția promptă a agenților de poliție și folosirea body-cam-ului din dotare au permis documentarea completă a faptelor și sesizarea de îndată a Serviciului Județean Anticorupție Botoșani.

La data de 14.02.2025, în jurul orei 07:00, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de către lucrători din cadrul I.P.J. Botoșani – Secția de Poliție Rurală nr.1 Botoșani, despre faptul că, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după ce au oprit în trafic un conducător auto, au constatat că acesta nu deținea permis de conducere. După ce polițiștii i-au adus la cunoștință persoanei faptul că a săvârșit o infracțiune la regimul rutier, aceasta a remis unui dintre agenți suma de 400 de lei, cu titlu de mită, pentru a nu se dispune măsurile legale pentru abaterile constatate. În ziua de 03.06.2025, în jurul orei 20:30, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de către lucrători din cadrul I.P.J. Botoșani – Poliția Orașului Bucecea, despre faptul că, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza județului Botoșani, au oprit în trafic un conducător auto care conducea o autoutilitară care transporta o cantitate de material lemnos fără a deține acte de însoțire corespunzătoare. În timp ce polițiștii escortau autoutilitara la un canton silvic pentru descărca materialul lemnos în vederea confiscării, conducătorul auto s-a deplasat la autospeciala de poliție și a promis polițiștilor suma de 1000 de lei, cu titlu de mită, pentru a nu dispune măsurile legale. În ziua de 05.06.2025, în jurul orei 07:30, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de către lucrători din cadrul I.P.J. Botoșani – SPR 10 Ștefănești, despre faptul că, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu au oprit în trafic un conducător auto care fusese înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză cu 61Km/h peste limita maxim admisă pe sectorul de drum respectiv. În timp ce unul dintre polițiști întocmea procesul – verbal de contravenție, conducătorul auto s-a deplasat la autospeciala de poliție și i-a înmânat acestuia o folie în care se afla polița de asigurare și suma de 200 de euro, cu titlu de mită, pentru a nu i se suspenda exercitarea dreptului de conducere pe drumurile publice. În ziua de 20.06.2025, în jurul orei 10:45, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de către lucrători din cadrul I.P.J. Botoșani – Secția de Poliție Rurală nr. 3 Hlipiceni, despre faptul că, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit în trafic un conducător auto, care nu purta centura de siguranță, iar autoutilitara avea montat un dispozitiv sonor neomologat. În timp ce polițiștii verificau documentele vehiculului și ale persoanelor din interior, conducătorul auto s-a deplasat la autospeciala de poliție și a aruncat suma de 150 de lei, cu titlu de mită, pentru a nu fi luate măsurile contravenționale legale. În data de 24.06.2025, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de un agent de poliție din cadrul I.P.J. Botoșani – Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în municipiul Botoșani, jud. Botoșani, despre faptul că, după ce a fost oprit de un echipaj de poliție rutieră, conducătorul autoturismului a oferit agentului de poliție constatator, un pliant publicitar de mici dimensiuni în interiorul căruia se afla suma de 200 de lei și 50 de euro, cu titlu de mită, întrucât efectuase o manevră neregulamentară de întoarcere.

În temeiul delegărilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au desfășurat activități procedurale și au întocmit acte de urmărire penală în cauzele prezentate, la finalul acestora fiind dispusă trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor cinci inculpați.

Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

