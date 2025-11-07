PERSOANE REȚINUTE ÎN URMA PERCHEZIȚIILOR DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ACȚIUNII JUPITER

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane cercetate pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, din municipiul Botoșani.

În cadrul activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 1.200 de pachete cu țigarete, ce nu aveau aplicate timbru de acciză România, mai multe dispozitive de comunicare la distanță și aproximativ 6.000 de euro.

Doi bărbați, de 49, respectiv 27 de ani, au fost conduși la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, ulterior, față de aceștia fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului pena, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.