Persoane fără adăpost -identificate de către polițiștii locali

Având în vedere răcirea accentuată a vremii în perioada 18 – 20.10.2025, în special pe timp de noapte, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publică au desfășurat activități de identificare a persoanelor fără adăpost, aflate în situație de risc de deces prin hipotermie. În acest context, au fost identificate un număr de 8 (opt) persoane care se aflau în această situație de risc, însă au refuzat să li se acorde asistență medicală sau socială, constând în transportul acestora la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Mavromati pentru evaluarea medicală de specialitate și ulterior a instituționalizării la Centrul de Noapte din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani. În următoarea perioadă, polițiștii locali vor continua activitățile de monitorizare a locurilor și zonelor în care se adăpostesc persoanele aflate în situație de risc pentru a preveni decesul acestora prin hipotermie

