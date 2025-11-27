joi 27 noiembrie, 2025
Persoane de sex feminin, luate cu ambulanța de pe stradă

În data de 24 noiembrie, în jurul orei 15:01, ofițerul de serviciu al instituției, a preluat o sesizare telefonică formulată de angajatul unei unități de alimentație publică cu punct de lucru pe Pietonalul Unirii, care sesiza faptul că o persoană de sex feminin aflată în stare de ebrietate forțează intrarea în local. Ajunși la fața locului, polițiștii locali au constatat că cele sesizate se confirmă, găsind o persoană de sex feminin de aproximativ 25 de ani căzută pe alee. Deoarece se afla în stare avansată de ebrietate, neputându-se deplasa, și nu colabora cu patrula de poliție locală, a fost solicitată ambulanța prin serviciul de urgență 112. La fața locului, a sosit un echipaj SMURD, care a preluat persoana în cauză și au condus-o la UPU în vederea acordării de îngrijiri de specialitate.

În data de 24 noiembrie, în jurul orei 18:15, în urma unui apel telefonic, ofițerul de serviciu al Poliției Locale, a direcționat patrula auto cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, pe strada Calea Națională nr. 61, unde un cetățean a sesizat faptul că o persoană s-ar afla căzută pe stradă. La fața locului, polițiștii locali au depistat o persoană de sex feminin care avea nevoie de îngrijiri medicale, fiind solicitată și de această data ambulanta prin apel 112. Persoana în cauză a fost preluata în scurt timp și transportată la UPU pentru acordarea de îngrijiri medicale.

