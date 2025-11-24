PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani și cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane, cu vârste între 20 și 49 de ani, cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și complicitate la trafic de droguri de risc.

La data de 21 noiembrie 2025, trei persoane au fost prinse în flagrant delict, în localitatea Vârfu Câmpului, din județul Botoșani, în timp ce ar fi transportat trei trolere în care s-ar fi aflat aproximativ 31 de kilograme de canabis. Această cantitate de drog de risc destinată comercializării ar fi fost ridicată anterior de persoanele cercetate de la un punct de lucru al unei societății de transport internațional.

Din materialul probator administrat a reieșit că, o altă persoană, de 49 de ani, destinatarul substanțelor interzise, s-ar fi aflat în zona de preluare a genților ce ar fi conținut drogul de risc și ar fi supravegheat transportul, din autoturismul său, până la momentul intervenției polițiștilor, când ar fi reușit să fugă și pentru scurt timp să se sustragă urmăririi penale.

La data de 21, respectiv 23 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea persoanelor cercetate.

Astăzi, 24 noiembrie, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Botoșani urmează să sesizeze instanța cu propunere de arestare preventivă a persoanei reținute ieri, în timp ce, la data de 22 noiembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a două dintre persoanele reținute și măsura controlului judiciar față de o alta.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate Alba-Iulia și Târgu Mureș, serviciilor de combatere a criminalității organizate Covasna, Bistrița-Năsăud și Satu Mare, Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani – Serviciul Criminalistic, Secției de Poliție Rurală 5 Mihăileni, Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul pentru Acțiuni Speciale, al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani și al polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației – Sectorul Poliției de Frontieră Petea.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.