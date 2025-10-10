Persoană evadată din arest la domiciliu

La data de 9 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Poliței Municipiului Botoșani, au depistat în municipiul Botoșani, o femeie, de 43 de ani, din aceeași localitate, față de care a fost luată măsura preventivă a arestului la domiciliu, ca urmare a săvârșirii unor infracțiuni de furt.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că aceasta ar fi încălcat obligațiile ce îi revin pe durata executării măsurii preventive, fiind analizată oportunitatea schimbării acestei măsuri.

Totodată, polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.