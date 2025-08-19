Persoană cercetată pentru fapte de corupție

La data de 17.08.2025, ofițerii de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Botoșani au fost sesizați de către un agent de poliție din cadrul IPJ Botoșani – Poliția orașului Darabani, despre faptul că în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, împreună cu un coleg, pe raza localității Smârdan, comuna Suharău, județul Botoșani, au depistat și oprit în trafic un autoturism condus de o persoană în vârstă de 51 ani, întrucât acesta depășise limita legală de viteză pentru acel sector de drum, circulând cu 122 km/h (+72km/h ) peste limita legală.

În momentul în care unul dintre agenții de poliție se afla pe bancheta din spate a autospecialei de poliție, conducătorul auto s-a deplasat în dreptul portierei din partea dreapta spate, ocazie cu care i-a promis și i-a oferit acestuia suma de 1000 de lei, cu titlul de mită, sumă de bani pe care a împăturit-o în procesul-verbal de sancționare a contravenției și a introdus-o în locașul portierei dreapta spate, pentru a-i determina pe agenții de poliție să-i elibereze o dovadă cu drept de circulație.

Agentul de politie a refuzat propunerea conducătorului auto și a sesizat Serviciul Județean Anticorupție Botoșani. Totodată acesta a luat măsura sancționării contravenționale cu amenda în cuantumul de 4.050 de lei și a aplicat măsura complementară de reținere a permisului de conducere pe o perioadă de 120 de zile.

Ofițerii de poliție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Botoșani au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor și stabilirea măsurilor legale ce se impun.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.