Permisul cumpărat cu 650 de euro l-a costat scump la PTF Stânca

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetățean georgian, asupra căruia a fost descoperit un permis de conducere fals.

În data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 12.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca-ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pasager într-un autocar înmatriculat în Moldova, un bărbat, cetățean georgian, în vârstă de 37 de ani.

Polițiștii de frontieră au descoperit ascuns în bagajele bărbatului un permis de conducere cu însemnele autorităților din Rusia, cu fotografia și datele de identificare ale bărbatului.

Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului prezentat la control, colegii noştri au efectuat verificări suplimentare, în urma cărora au descoperit că permisul de conducere nu prezintă condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.

Bărbatul a declarat că nu este deținător de permis de conducere, motiv pentru care și-a procurat un permis de conducere fals contra sumei de 650 de euro.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, la finalizare urmând a se lua măsurile legale care se impun.

I.T.P.F. IAȘI