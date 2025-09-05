Permis românesc fals achiziționat din Marea Britanie

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au descoperit un permis de conducere fals pe care un cetățean român îl procurase plătind suma de 350 de lire .

În data de 04 septembrie a.c., în jurul orei 09.45, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control necesare trecerii frontierei, un cetăţean român, în vârstă de 47 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în Marea Britanie.

La controlul de frontieră, pe lângă documentele de călătorie bărbatul a prezentat şi un permis de conducere similar celor emise de autoritățile din România, având imprimată fotografia sa, despre care colegii noștri au avut suspiciuni cu privire la autenticitate. Astfel, în urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit faptul că documentul în cauză nu îndeplinește condițiile de formă și fond ale unuia autentic, fiind fals.

Cu privire la cele constatate, persoana în cauză a declarat că a obţinut permisul de conducere prin intermediul unei persoane plătind suma de 350 de lire.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere, instigare la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.