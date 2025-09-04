Permis fals descoperit la controlul de frontieră

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au descoperit, în posesia unui cetăţean din Republica Moldova un permis de conducere, document ce s-a dovedit a fi fals.

În data de 04 septembrie a.c., în jurul orei 02.50, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control necesare trecerii frontierei, un cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 26 de ani, pasager al unui autoturism înmatriculat în Polonia.

În baza analizei de risc pe linia documentelor de călătorie false sau falsificate, s-a efectuat un control amănunţit, colegii noștri descoperind asupra bărbatului un permis de conducere cu însemnele autorităţilor din R. Moldova, care avea imprimată fotografia şi numele persoanei în cauză.

Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului descoperit, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare şi au constatat că seria permisului descoperit figurează pe numele altei persoane, documentul în cauză neîndeplinind condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI