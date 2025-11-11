Permis de conducere fals, cumpărat cu 150 de euro, descoperit la Stânca

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca efectuează cercetări în privinţa unui cetățean R. Moldova asupra căruia s-a descoperit, la controlul de frontieră, un permis de conducere, ce s-a dovedit a fi fals.

În data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 00.20, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca- ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din ţară, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetățenie R. Moldova, în vârstă de 44 de ani.

În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit ocazie cu care, asupra bărbatului, polițiștii de frontieră au descoperit un permis de conducere similar celor eliberate de autoritățile din R. Moldova, pe numele acestuia. În urma verificărilor specifice efectuate, s-a stabilit că permisul descoperit nu îndeplineşte condiţiile de formă şi fond ale unuia autentic, fiind fals.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a procurat documentul în cauză pe când se afla în Franța, contra sumei de 150 de euro, fără a avea cunoștință că este fals.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

COMUNICAT DE PRESĂ I.T.P.F. IAȘI