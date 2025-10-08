Performanță remarcabilă pentru pompierii botoșăneni la HERO România 2025!

Timp de 3 zile (6–8 octombrie), la Brașov, cei mai buni pompieri – alpiniști din țară au fost supuși unor probe dificile de salvare de la înălțime, ce au simulat intervenții reale în condiții extreme: evacuarea victimelor din clădiri înalte, intervenții pe șantiere, teren dificil și lucrul cu echipamente moderne – totul sub presiunea timpului și în condiții de maximă securitate.