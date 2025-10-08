Performanță remarcabilă pentru pompierii botoșăneni la HERO România 2025!

Echipa de salvatori-alpiniști din cadrul ISU Botoșani a obținut Locul II la etapa națională a concursului de salvare la înălțime #HERORomânia2025!
În plus, plutonier adjutant șef Ionuț Honciuc, coordonatorul echipei, a fost desemnat cel mai bun „Team Leader” al competiției!
Timp de 3 zile (6–8 octombrie), la Brașov, cei mai buni pompieri – alpiniști din țară au fost supuși unor probe dificile de salvare de la înălțime, ce au simulat intervenții reale în condiții extreme: evacuarea victimelor din clădiri înalte, intervenții pe șantiere, teren dificil și lucrul cu echipamente moderne – totul sub presiunea timpului și în condiții de maximă securitate.
Echipa ISU Botoșani:
plt. adj. șef Ionuț Honciuc – team leader
plt. adj. șef Ionel Buta
plt. adj. Ovidiu Temciuc
plt. Flavius Țuca
plt. Cezar Toma
sg. maj. Andrei Apopei
Felicitări întregii echipe pentru dăruire, profesionalism și spirit de echipă!
Suntem mândri de voi!
ISU BOTOȘANI