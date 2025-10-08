miercuri 8 octombrie, 2025
Performanță remarcabilă pentru pompierii botoșăneni la HERO România 2025!

Echipa de salvatori-alpiniști din cadrul ISU Botoșani a obținut Locul II la etapa națională a concursului de salvare la înălțime #HERORomânia2025!
În plus, plutonier adjutant șef Ionuț Honciuc, coordonatorul echipei, a fost desemnat cel mai bun „Team Leader” al competiției!
Timp de 3 zile (6–8 octombrie), la Brașov, cei mai buni pompieri – alpiniști din țară au fost supuși unor probe dificile de salvare de la înălțime, ce au simulat intervenții reale în condiții extreme: evacuarea victimelor din clădiri înalte, intervenții pe șantiere, teren dificil și lucrul cu echipamente moderne – totul sub presiunea timpului și în condiții de maximă securitate.
Echipa ISU Botoșani:
▪️plt. adj. șef Ionuț Honciuc – team leader
▪️plt. adj. șef Ionel Buta
▪️plt. adj. Ovidiu Temciuc
▪️plt. Flavius Țuca
▪️plt. Cezar Toma
▪️sg. maj. Andrei Apopei
Felicitări întregii echipe pentru dăruire, profesionalism și spirit de echipă!
Suntem mândri de voi!
ISU BOTOȘANI

