Percheziții efectuate în urma unei postări pe o rețea de socializare. Armă și muniție ridicate de polițiști

La data de 1 noiembrie 2025, polițiștii din cadru Serviciului Arme explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, din comuna Corlăteni.

În urma activităților desfășurate, la locuința unui tânăr de 22 de ani, au fost identificate și ridicate o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6mm, 1500 (o mie cinci sute) elemente de muniție calibrul 6 mm.

Tânărul vizat de polițiști postase pe o rețea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă.

Toate bunurile au fost ridicate în vederea efectuării unei constatări criminalistice de specialitate pentru a se stabili categoria din care face parte arma și dacă aceasta este în stare de funcționare

În continuare se efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri legale.