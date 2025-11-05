Percheziții efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice

În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la data de 4 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunii de contrabandă, din municipiul Botoșani și comunele Mihai Eminescu și Șendriceni.

În cadrul activităților desfășurate, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor 2.340 de țigarete, de proveniență Duty-free și Republica Moldova care nu aveau timbru de acciză România, precum și aproximativ 30 de litri de alcool.

În același context, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale în valoare totală de 80.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor Codului fiscal.