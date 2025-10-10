vineri 10 octombrie, 2025
Percheziție domiciliară efectuată de către polițiști, articole pirotehnice descoperite la un domiciliu din Trușești

La data de 9 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.”

 Astfel, la domiciliul unui bărbat, de 64 de ani, din comuna Trușești, polițiștii au identificat și indisponibilizat cantitatea de 44 de articole pirotehnice din categoria P I, pe care le deținea fără drept.

 Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Botoșani în vederea întregirii probatoriului.

 

