Pentru angajatori, cu privire la urgentarea înrolării în noua platformă REGES-ONLINE

Reprezentanții ITM Botoșani – Daniela Petronela Lozneanu – Inspector-șef și Alina Pahone – Inspector-șef adjunct Relații de Muncă, recomandă angajatorilor să demareze de urgență demersurile necesare pentru a face tranziția, în cel mai scurt timp, de la aplicațiile utilizate anterior pentru evidența salariaților la noua platformă REGES-ONLINE și să consulte ghidurile și instrucțiunile puse la dispoziție.

REGES-ONLINE reprezintă un instrument digital modern, securizat și eficient, care permite transmiterea și actualizarea în timp real a datelor privind raporturile de muncă. Implementarea acestui sistem are ca obiectiv principal simplificarea procedurilor administrative, creșterea transparenței și asigurarea unei evidențe corecte și actualizate a salariaților.

Toți angajatorii (cu excepția celor radiați de la ONRC) au obligația de a se înregistra în noua platformă REGES-ONLINE și, totodată, de a completa toate elementele contractelor individuale de muncă active la data accesării Registrului care nu se regăsesc în sistemul informatic REVISAL.

Pe lista angajatorilor activi, care nu s-au înrolat în noua platformă informatică, figurează angajatori atât din sistemul privat, cât și din sistemul public. Prin urmare, pentru a facilita o tranziție rapidă și pentru a evita riscul aplicării sancțiunilor, se recomandă demararea procedurii de înrolare, mai ales că începând cu data de 01 ianuarie 2026, aplicația REVISAL nu mai este disponibilă, iar toate raportările privind evidența salariaților se realizează exclusiv prin platforma digitală REGES-ONLINE.

Reamintim răspunderea contravențională pe care o generează neconformarea, respectiv nerespectarea obligației privind înregistrarea în Registru, în termenul legal – 31.12.2025, se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar necompletarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active la data înrolării în noul sistem, care nu se regăsesc în REVISAL, se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei .

Pentru informații suplimentare și sprijin tehnic, angajatorii sunt încurajați să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani sau să acceseze canalele oficiale de informare.