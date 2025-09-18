Pentru angajatori, cu privire la prelungirea termenului de înscriere în platforma digitală REGES-ONLINE

COMUNICAT DE PRESĂ

Pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare, vă facem cunoscut faptul că termenul de înscriere în Reges-Online s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2025,.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – REGES-ONLINE, respectiv:

-termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma REGES-ONLINE;

-termenul în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

Trecerea la REGES-ONLINE nu presupune migrarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces simplificat și rapid, care asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

Cu privire la acceptarea documentelor încărcate în platforma REGES ONLINE pentru obținerea accesului în Registru, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani fac precizarea că semnătura digitală a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia trebuie să fie aplicată pentru certificarea conformității cu originalul pe fiecare document pdf, ca întreg, nefiind necesară semnarea fiecărei pagini a acestuia.

Inspectorul șef ITM Botoșani, Daniela-Petronela Lozneanu, și Inspectorul șef adjunct relații de muncă – Alina Pahone, roagă angajatorii să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziție și pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării.

Ne dorim ca REGES-Online să devină un instrument eficient, accesibil și stabil pentru toți utilizatorii săi.

Inspector-şef

ITM Botoșani