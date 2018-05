Pelerinaj in ISRAEL, IORDANIA si MUNTELE SINAI organizat de Centrul de Pelerinaj SFÂNTA PARASCHEVA al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în colaborare cu Parohia Sfântul Spiridon Botoșani 13 – 23 AUGUST 2018

11 zile / 10 nopţi

Ziua 1 – LUNI, 13 august 2018

Deplasarea grupului din Botosani cu autocarul pana la aeroportul international din BUCURESTI la ora 03:30 si pregatirea pentru formalitatile de inbarcare. Deplasare din Bucuresti la ora 07:30 cu avionul pe ruta Otopeni – Tel Aviv (aeroport Ben Gurion) cu aterizare la ora 10:05. Primul popas duhovnicesc in Tara Sfanta este in localitatea Lida unde ne vom inchina in biserica ce adăposteşte mormântul Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Continuam pelerinajul cu inchinare in biserica Mănăstirii Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril din oraşul Tel Aviv – Jaffa, portul istoric Iope, de unde Sfantul Prooroc Iona a plecat spre Cetatea Ninivitenilor. Continuăm pelerinajul indreptandu-ne spre localitatea Ein Karem, patria Sfântului Ioan Botezătorul si ne vom inchina in Biserica ridicata pe locul casei lui Zaharia si Elisabeta, vizitarea locului de intalnire a Maicii Domnului cu Elisabeta, mama Sf. Ioan, Izvorul Fecioarei Maria. Mergem la Ierusalim si ne inchinam pentru prima data in acest pelerinaj in Biserica Sfantului Mormant.

Cazare şi cină la hotel 3*/4*în Betleem.

Ziua 2 – MARTI, 14 august 2018

Mic dejun. Calatorim spre statiunea exclusivista de la Marea Moarta Ein Bokek si infunctie de timp, scurt popas la Marea Moarta. Calatorim spre sudul Tarii Sfinte si spre seara ajungem in orasul Eilat, statiune exclusivista la Marea Rosie.

Cazare şi cină la hotel 3* in Eilat.

Ziua 3 – MIERCURI, 15 august 2018

Mic dejun. Timp liber in statiunea exclusivista Eilat la Marea Rosie. Ora 11.30 ne indreptam spre granita cu Egipt – Peninsula Sinai, trecem granita si ne indreptam spre Manastirea Sf. Ecaterina si Muntele Sinai. La Manastirea Sfanta Ecaterina, leagan al Ortodoxiei Rasaritene, unde ne vom inchina la moastele Sfintei Mare Mucenite Ecaterina, vom vizita muzeul manastirii si osuarul unde sunt depuse sfinte moaste, printre care si sfintele moaste ale Sfantului Stefan Sinaitul.

Cazare şi cină in Sinai.

Ora 0000dimineata devreme, cu lanterne in mana si incaltaminte adecvata pentru munte incepem urcusul pe Muntele Sinai (munte de pe care Moise a primit Tablele Legii Vechiului Testament) pentru a vedea un superb si impresionant rasarit de soare si pentru a da slava lui Dumnezeu prin rugaciune in acest Loc Sfant.

Ziua 4 – JOI, 16 august 2018

Mic dejun. Parasim Peninsula Sinai si trecem granita in regiunea Taba in Israel si mai apoi in Iordania in localitatea Aqaba. Ne indreptam spre Petra.

Cazare şi cină la hotel 4* in Petra.

Ziua 5 – VINERI, 17 august 2018

Mic dejun. Deplasare spre Petra – capitala Nabateenilor, Citadela roz – roşiatică, veche de mai bine de 2.000 de ani, cu clădiri săpate în stâncă, redescoperită în anul 1812, după o uitare de cca. 300 de ani. Defilee înguste, faţade săpate în stâncă, temple, monumente funerare. Se vor face popasuri în special pentru a se vizita Tezaurul – Al Khazanek şi Amfiteatrul. Petra este cea mai cunoscută atracţie a Iordaniei, fiind inclusă în rândul celor 7 minuni ale lumii antice şi moderne (locul al treilea). Ne indreptam spre centrul Iordaniei spre orasul Amman capitala Iordaniei, cunoscut in antichitate drept orasul Filadelphia

Cazare şi cină la hotel 3*/ 4* in Amman.

Ziua 6 – SAMBATA, 18 august 2018

Mic dejun. Ne îndreptam spre Oraşul Madaba – oraşul mozaicurilor – Biserica Ortodoxă Sf. Gheorghe, unde se află un mare mozaic cu cea mai veche hartă a Ţării Sfinte, cu centrul la Ierusalim. Ajungem pe Muntele Nebo, de unde Moise a văzut Pământul Făgăduinţei. Calatorim spre nordul Iordaniei prin Valea Iordanului, pana la granita cu Israel in dreptul localitatii Scitopolis(Bet She’an),indeplinim formalitatile pentru trecerea frontierei si trecem pe podul Sheik Hussein, peste Râul Iordan in Tara Sfanta.Poposim in Oraşul Nazaret, unde ne vom inchina in Biserica ortodoxa Buna Vestire, biserică pictată de fraţii Moroşanu (români) în anul 1977, ce adaposteste Izvorul Maicii Domnului iar mai apoi in Biserica romano-catolica a Bunei-Vestiri, construită pe locul casei Maicii Domnului şi a Dreptului Iosif. Vizită în satul Cana Galileii, la Biserica situată pe locul unde a avut loc prima minune săvârşită de Mântuitorul în Galileea – minunea preschimbării apei în vin.

Cazare şi cină la Hotel 3*/ 4* în Nazaret.

Ora 22:00 – plecam din hotel si echipati cu lanterne si incaltaminte adecvata, ne indreptam spre muntele Tabor (pe care il urcam pe jos), Muntele Schimbarii la Fata a Domnului nostru Iisus Hristos, pentru a participa la Sfanta Liturghie la Biserica greaca ortodoxa si la minunea coborarii norului deasupra muntelui (una din cele trei minuni care se savarsesc an de an in Tara Sfanta spre intarirea credintei crestine – alaturi de minunea Coborarii Sfintei Lumini la Ierusalim in Sambata Patimilor si de intoarcerea Iordanului inapoi la sarbatoarea Bobotezei).

Ziua 7 – DUMINICA, 19 august 2018

Mic dejun.

Poposim pe Muntele Fericirilor, Capernaum – oraşul Domnului nostru Iisus Hristos, unde se vor vizita Biserica ortodoxă greacă cu hramul Sfinţii Apostoli, situl arheologic al vechiului oraş Capernaum unde se afla casa soacrei Sfântului Petru şi sinagoga oraşului. Biserica din regiunea celor şapte izvoare denumită Tabgha – locul unde s-a săvârşit minunea înmulţirii celor cinci pâini şi doi peşti. Ajungem in orasul la Haifa, port la Marea Mediterană, aflat într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. Vizitam Biserica Stella Maris (Steaua Mării), ce are altarul deasupra peşterii sfantului Prooroc Ilie Tezviteanul. Grădinile etajate Bahai – privire din exterior. Calatorim spre Iudeea in centrul Tarii Sfinte.

Cazare şi cină la Hotel 3*/4* în Betleem.

Ziua 8 – LUNI, 20 august 2018

Mic dejun.

Mergem pe urmele Magilor de la Rasarit si ne inchinam in pestera unde au poposit acestia dupa ce au plecat de la Betleem, acum paraclis in cadrul Mănăstirii Sf. Teodosie. Ne vom deplasa cu microbuze arabe, până la Mănăstirea Sf. Savadin pustiul Iudeii(opţional). Ne alaturam pastorilor si primim vestea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos la Biserica greacă – Câmpul păstorilor, mergem apoi la Betleem unde ne vom închina în Biserica Naşterii Domnului in pestera unde s-a nascut Mesia. Ne inchinam in Biserica romano-catolica Sf. Ecaterina ce adaposteste chilia Fericitului Ieronim, cel ce a tradus versiunea Bibliei – Vulgata in limba latina vulgara sau populara. Intram in Cetatea Ierusalimului pe Poarta Jaffa,strabatem cartierul armean, ajungem pe Muntele Sion unde ne vom închina în Biserica Adormirii Maicii Domnului, la locul Cinei celei de Taină şi vom vizita mormântul Regelui David. Intram in cetate prin Poarta Sionului, strabatem cartierul armean apoi pe cel evreiesc si vizităm Zidul Plângerii sau Zidul de Vest. Ne intoarcem la Sfantul Mormant pentru a ne inchina. Spre seara mergem la Asezamantul Romanesc de la Ierusalim pentru a ne inchina.

Cazare şi cină la Hotel 3*/4* în Betleem.

Ziua 9 – MARTI, 21 august 2018

Mic dejun.

Continuăm pelerinajul nostru in orasul Betania vom vizita mormântul Sfântului Lazăr. Ne indreptam spre Hozeva, prin Wady Kelt pentru a ne inchina in Mănăstirea Sfântul Gheorghe, la moaştele Sf. Ioan Iacob de la Neamţ (Hozevitul). Coboram pe Valea Iordanului unde vom vizita regiunea Betabara, locul real al Botezului Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi vom merge la Mănăstirea Sfântul Gherasim de la Iordan. Ne îndreptăm spre oraşul Ierihon – cel mai vechi oraş din lume, unde ne vom inchina in biserica greacă ortodoxa de pe Muntele Ispitirii, Aşezământul românesc din orasul Ierihon si biserica greacă ortodoxă unde se află Sicomorul lui Zaheu Vamesul.

Ora 00:00 dimineata plecare catre Cetatea Ierusalimului pentru participare la Sf. Liturghie la Sf. Mormant (optional).

Ziua 10 – MIERCURI, 22 august 2018

Mic dejun. Urcam pe Muntele Eleon si vom inchina in Mănăstirea rusească de pe Muntele Înălţării – Eleon, optional putem vizita locului Inaltarii Domnului la cer – loc pe care Imparateasa Elena a ridicat o biserica bizantina, astazi fiind proprietate musulmana – moschee, Biserica Dominus Flevit (Domnul a plâns), Manastirea ruseasca Sf. Maria Magdalena din Grădina Ghetsimani, Biserica Tuturor Naţiunilor şi Biserica ce adăpostește Mormântul Maicii Domnului. Continuăm pelerinajul nostru intrând în Cetatea Ierusalim prin poarta Sf. Arhidiacon Ştefan si ne inchinam in Biserica ce adaposteste locul casei Parintilor Maicii Domnului iar apoi vizitam Scaldatoarea Vitezda. Cuprinsi de emotie duhovniceasca, mergand pe urmele Mantuitorului, parcurgem Via Dolorosa sau Drumul Crucii, cu cele 14 opriri, Biserica Sfântului Mormânt, Golgota, Piatra Ungerii şi toate paraclisele. Inchinare la Sf. Mormant.

Cazare şi cină la Hotel 3*/4* în Betleem.

Ziua 11 –JOI, 23 august 2018

Mic dejun.Ne intoarcem in cetatea Ierusalimului si mergem la Sfantul Mormant pentru a ne inchina pentru ultima oara in acest pelerinaj. In functie de timp, scurt tur al orasului Tel Aviv. Ora 15:30 mergem spre aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Decolare la ora 20:05 si aterizare aeroportul international din Bucuresti la ora 22:50. Deplasare Bucuresti – Botosani.

TARIF:

1.250 €uro – grup minim 35 persoane platitoare

(loc în cameră dublă)

Servicii incluse în preţ:

- transport avion Iasi – Tel Aviv – Bucureşti, taxe de aeroport, taxele de viza in Iordania si Egipt – Sinai, asistenţă în aeroport la sosire şi plecare, 10 nopţi cazare la hoteluri de 3/4*(categoria de stea este valabilă şi aferentă pentru Israel, Iordania si Egipt – M. Sinai; conform clasificarii europene hotelurile sunt de 2/3*), conform programului, în camere duble, cu aer condiţionat, baie, telefon, televizor, demipensiune (2 mese pe zi – conform programului; intrare cu cina, iesire cu mic dejun), taxe de intrare la obiectivele din program, transport cu autocar cu aer condiţionat, conform programului,

- preot însoţitor/ghid local vorbitor de limba romana din partea Centrului de Pelerinaj.

Nu sunt incluse în preţ:

-tips Israel: 25 Euro; Iordania – 10; M.Sinai – 10 euro; cheltuieli personale;masa de prânz; Mănăstirea Sf. Sava – 5 Euro/persoană; Plimbare cu vaporul pe Marea Galileii – 10 euro/ persoana, Iesirea noaptea la Sf. Liturghie pe muntele Tabor – 10 euro/ persoana, Iesirea noaptea la Sf. Liturghie la Sfantul Mormant – 10 euro/ persoana,, Transportul cu autocarul Botosani – Otopeni – Botosani, Asigurarea medicală.

Notă: In funcţie de programul festivităţilor şi al posibilităţilor de participare, din motive de securitate, se poate schimba ordinea vizitării obiectivelor pe zile, sau înlocui vizitarea unor obiective prevăzute în program.

Relatii si inscrieri la P.C. Pr. Acatrinei Vasile – 0724.25.99.75