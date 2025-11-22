Patru tineri din Dorohoi, băgați la zdup pentru tâlhărie

La data de 21 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a patru tineri, din municipiul Dorohoi, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceștia, în noaptea de 20 înspre 21 noiembrie a.c., ar fi pătruns fără drept, în locuința persoanei vătămate, un bărbat de 48 de ani, din municipiul Dorohoi, și prin folosirea violenței, i-au sustras mai multe bunuri din interior.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională a fost estimat la 3.500 de lei. Cei patru tineri bănuiți de comiterea faptei au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani.