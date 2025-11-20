Patru persoane reținute pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe

La data de 19 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a patru tineri, cu vârstele cuprinse între 31 și 19 ani, din județul Botoșani, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și furt.

În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceștia, la data de 9 noiembrie, în timp ce se aflau pe o stradă din municipiul Botoșani, pe fondul unui conflict spontan, ar fi provocat scandal și ar fi lovit victimele, doi bărbați, de 54 și 40 de ani, din comuna Curtești, provocându-le leziuni fizice.

Totodată, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi agresat și un tânăr, de 24 de ani, care ar fi încercat să intervină pentru aplanarea conflictului și care a sesizat forțele de ordine.

Cei patru tineri au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.