Patru persoane, rănite în urma a două accidente rutiere produse la Botoșani

Vineri seara, două accidente rutiere s-au produs la interval de doar două minute, pe raza municipiului Botoșani — unul pe strada Primăverii, iar celălalt pe Bulevardul Mihai Eminescu.

În accidentul de pe Bulevardul Mihai Eminescu, un taxi și o mașină de livrări au intrat în coliziune. Șoferul taxiului și o pasageră aflată pe bancheta din spate au avut nevoie de ajutorul pompierilor pentru a fi scoși din autoturism. Cei doi, precum și conducătorul celuilalt autoturism, au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital.

În cel de-al doilea accident, produs pe strada Primăverii, o femeie aflată într-unul dintre autoturisme a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La ambele cazuri au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu autospeciale de stingere și descarcerare, precum și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Militarii au acționat și pentru înlăturarea pericolului de incendiu.

Pentru prevenirea producerii unor astfel de evenimente, ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.