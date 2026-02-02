Patru familii au fost la un pas să rămână fără locuințe

În ultimele ore, patru familii din localitățile Bălușeni, Dămileni (comuna Cristinești), Cotu (comuna Copălău) și Drislea (comuna Trușești) au fost la un pas să rămână fără locuințe, din cauza incendiilor provocate de coșuri de fum necurățate de funingine sau neizolate termic față de materialele combustibile din structura acoperișurilor.

Pompierii militari din Trușești, Flămânzi, Botoșani și Dorohoi au intervenit rapid și au stins incendiile înainte de producerea unor pagube majore.