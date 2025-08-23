Patru agresori din Mitoc, acuzați pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și amenințare

La data de 22 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui tânăr, de 29 de ani, din comuna Mitoc, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și amenințare. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că în noaptea de 13 înspre 14 august, acesta, însoțit de alte trei persoane, din aceeași localitate, s-au deplasat la o stână din extravilanul localității Mitoc, unde ar fi lovit un bărbat care se afla în locul respectiv, provocându-i leziuni fizice care au necesitat îngrijiri medicale. În același context, ar fi distrus caroseria unui autoturism care era parcat lângă stâna și ar fi incendiat 90 de baloți de lucernă creând un prejudiciu de peste 22.000 de lei. Cei patru tineri bănuiți de comiterea faptelor au fost conduși la sediul poliției cu mandate de aducere. Față de unul dintre aceștia a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, iar ceilalți trei sunt cercetați în stare de libertate, măsurile fiind dispuse în funcție de participația fiecăruia la comiterea faptelor.