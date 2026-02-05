Patriarhul Teoctist – pomenire la 109 ani de la naștere, la Casa memorială din satul său natal Tocileni

Patriarhul Teoctist va fi pomenit în data de 7 februarie la casa memorială din satul său natal, Tocileni, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va oficia Sfânta Liturghie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Victoria-Stăuceni, Botoșani.

La Casa Memorială „Teoctist Patriarhul” din Tocileni va fi oficiată slujba Parastasului pentru Preafericitul Părinte Teoctist la 109 de la naștere, conform Doxologia.

Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Victoria și Parohia „Înălțarea Domnului” din Tocileni, invită credincioșii la slujba de pomenire oficiată la împlinirea a 111 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist Arăpașu.